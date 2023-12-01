NYT: Израиль знал о готовящемся нападении ХАМАС целый год

Американская газета The New York Times сообщает, что власти Израиля знали о подготовке палестинского движения ХАМАС к нападению ещё с 2022 года.

Издание делает такие выводы после анализа документов, электронных писем и интервью. Как сообщает источник, в распоряжении Израиля находится 40-страничный документ «Стена Иерихона», в котором по пунктам расписан план случившегося нападения ХАМАС. При этом документ не содержит точной даты нападения, но в нём описывались известные ХАМАС укрепления, а также местонахождение и численность израильских сил.

Отмечается, что после анализа документа военное руководство Израиля не поверило в реальность описанной операции, поскольку она выглядела слишком сложной и амбициозной для ХАМАС. Но это оказалось ошибкой — The New York Times подчёркивает, что атака ХАМАС на Израиль от 7 октября «с поразительной точностью» следует указанному плану вплоть до уничтожения беспилотниками камер видеонаблюдения.

На данный момент остаётся неизвестным, знал ли о документе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом всего за три месяца до нападения израильская разведка засекла учения боевиков ХАМАС, которые соответствовали плану из «Стены Иерихона» — но израильские военные вновь не приняли угрозу атаки всерьёз.