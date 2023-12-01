Действующий председатель ОБСЕ ответил на вопрос об исключении России

Дискуссия о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать «исчерпанной». Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий председатель международной структуры и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, передает ТАСС. Газета.ru

"Однажды в 1992 году принцип "консенсус минус один" был использован, когда Югославия была исключена из организации за массовые нарушения прав человека. Но мы считаем, что сегодня этот принцип не работает, поскольку в ОБСЕ существуют разные мнения", - сказал Османи на пресс-конференции. ТАСС