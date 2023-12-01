ЕС призвали готовиться к замедлению помощи США Украине

Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет президентом, поэтому Евросоюзу стоит готовиться к этому. Такое мнение высказали в The Economist.

В издании отметили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена «изо всех сил пытается заставить Конгресс выделить деньги в размере 60 миллиардов долларов» для помощи Украине. При этом в скором времени в Соединенных Штатах пройдут выборы нового главы страны и среди кандидатов, в том числе экс-лидер государства Дональд Трамп, который «пообещал добиться мира в кратчайшие сроки». The Economist считает, что в случае его победы США могут не только остановить финансирование Украины, но и «прекратить поставки оружия».