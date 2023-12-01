ЕС призвали готовиться к замедлению помощи США Украине
Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет президентом, поэтому Евросоюзу стоит готовиться к этому. Такое мнение высказали в The Economist.
В издании отметили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена «изо всех сил пытается заставить Конгресс выделить деньги в размере 60 миллиардов долларов» для помощи Украине. При этом в скором времени в Соединенных Штатах пройдут выборы нового главы страны и среди кандидатов, в том числе экс-лидер государства Дональд Трамп, который «пообещал добиться мира в кратчайшие сроки». The Economist считает, что в случае его победы США могут не только остановить финансирование Украины, но и «прекратить поставки оружия».
«Европа должна готовиться к этой возможности, а также к тому, что американская помощь, кто бы ни был в Белом доме, замедлится», — говорится в тексте.
Несмотря на это лидеры стран ЕС «ведут себя так, будто щедрый Байден всегда будет у руля», указал The Economist.