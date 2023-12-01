Словацкие перевозчики возобновили протесты на границе страны с Украиной

Словацкие перевозчики возобновили протесты, которые проводятся с 16 ноября на единственном КПП для грузового автотранспорта на границе страны с Украиной. Об этом сообщает ТА-3.

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По данным телеканала, бессрочная блокада КПП «Вышне-Немецке» со словацкой стороны началась в 15:00 по местному времени. Ее инициатором выступил Союз автомобильных перевозчиков страны. Целью протестующих являются грузовики с коммерческими грузами — фуры с гуманитарной и иными видами помощи Украине, а также автобусы и легковые машины проезжают через пункт без препятствий.

«Ограничение на проезд грузовиков продлится до дальнейшего уведомления, протестующие примут решение о дальнейших действиях 4 декабря на основе результатов переговоров между европейскими министрами транспорта в Брюсселе», — говорится в тексте.