У министра обороны Украины появился новый заместитель

Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны по тыловому обеспечению. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

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Решением Кабинета министров должность занял полковник Виталий Половенко. Ранее он возглавлял отдел тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Половенко является участником боевых действий и кандидатом военных наук. На новой должности он займется разработкой новых стандартов в системе продовольственного обеспечения, а также усовершенствованием системы вещевого обеспечения на фронте.

«Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны», — подчеркнули в министерстве.