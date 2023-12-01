В Британии рассказали о преимуществе России в конфликте на Украине

Economist: Россия будет в более выигрышной позиции в 2024 году, чем Украина
Британское издание Economist опубликовало статью, в которой говорится о стратегическом преимуществе России в рамках украинского конфликта, с которым Москва вступает в 2024 год.
По мнению автора публикации, в 2024 году Россия будет в более выгодной позиции, чем Украина. В статье указывается, что в следующем году у российских военных будет больше дронов и артиллерийских снарядов. Кроме того, отмечаются новые российские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы.
«Президент России поставил свою страну на военную позицию и укрепил свою власть. Он закупал военные товары за границей и смог настроить глобальный юг против Америки. Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может – и должна – выйти из этой войны процветающей европейской демократией», — сообщает издание.
Ранее депутат Верховной Рады заявил о том, что эта зима будет сложной для Украины.