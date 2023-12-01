Эксперт оценил итоги перемирия между Израилем и ХАМАС
Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером высказался об окончании перемирия между Израилем и ХАМАС, а также рассказал, что гуманитарная пауза дала каждой из сторон конфликта.
В пятницу в 8 утра по московскому времени истек срок режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС. Ранее газета Wall Street Journal пообещала продление перемирия еще на один день, но пока эта информация не подтверждается.
В результате четырехдневного перемирия было освобождено 50 заложников-израильтян, а также порядка 20 тайских рабочих. После этого было предложено продлить данное перемирие еще на несколько дней при условии, что каждый день ХАМАС будет освобождать по 10 заложников. При этом ранее сохранялась формула 1 к 3, то есть за каждого отпущенного заложника Израиль выпускал из тюрем троих палестинских заключенных. И были определенные критерии - ХАМАС отпускал только женщин и детей. Теперь же у ХАМАС почти закончились заложники, подходящие под этот критерий, женщин и детей у него осталось совсем мало - ему просто некого больше отдавать. А отдавать дальше заложников, подходящих под другие критерии, они не готовы, поскольку часть из них ХАМАС не контролирует. Часть заложников находится у иных группировок. Плюс ХАМАС в принципе хочет оставить у себя энное количество заложников, которые ему необходимы для дальнейших переговоров и воздействия на Израиль. Сегодня должен был произойти еще один обмен, однако в ХАМАС заявили, что готовы отдать только 6 или 7 заложниц, а не 10, как это было оговорено, а также тела нескольких израильских солдат. Израиль не согласился получать тела вместо живых заложников, посчитал это предложение нарушением условий перемирия, и военные действия были возобновлены.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
За время паузы в боях ХАМАС удалось провести запланированную перегруппировку сил, подчеркнул эксперт.
"Они получили необходимую передышку и сейчас уже пытаются устраивать засады, проводить рейды против сухопутных войск Израиля, находящихся в Газе. Кроме того, сейчас они ведут довольно масштабные ракетные обстрелы территории Израиля. То есть определенную выгоду от перемирия ХАМАС, безусловно, извлек", — отметил Каргин.
Вместе с тем специалист отметил, что видимых перемен в израильской армии в дни перемирия не произошло.
"Но это не означает, что у Израиля не было каких-то оперативных планов и тому подобного. С точки зрения стратегической инициативы перемирие было более выгодно ХАМАС, нежели Израилю. В Израиле сразу заявили, что планируют возобновить боевые действия после паузы. А возобновлять боевые действия после того, как ты их прервал - это всегда сложнее и в политическом, и в психологическом плане", — считает он.
Эксперт допустил, что в дальнейшем Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль, склоняя руководство страны к скорейшему завершению конфликта.
"Нынешней администрации президента США продолжение этого конфликта абсолютно невыгодно, в Белом доме его хотят поскорее закончить, поскольку в стране на носу выборы, и пока демократы проигрывают гонку республиканцам. Война на Ближнем Востоке раскалывает электорат демократов, ведь большая часть пропалестински настроенных американцев - это именно избиратели демпартии. Этот конфликт - проблема для [президента США Джо] Байдена, и он хочет, чтобы его стороны поскорее договорились", — подчеркнул специалист.
Каргин также высказался о возможности достижения новых договоренностей по конфликту на Ближнем Востоке.
"Есть инсайдерская информация о том, что в ближайшее время США при посредничестве Катара и Египта предложат схему по обмену всех оставшихся заложников (их порядка 150 человек) на палестинских заключенных. Скорее всего, обменивать будут также - одного заложника на троих заключенных, то есть Израиль может освободить около 450 осужденных палестинцев. Кроме того, согласно другим инсайдам, сейчас активно прорабатывается концепция мирного договора, при котором ХАМАС выводит все свои силы из сектора Газа, но не капитулирует и делает это, что называется, "с гордо поднятой головой", а сам сектор при этом передается либо под контроль войск ООН, либо каким-то арабским государствам. Но у меня есть очень большие сомнения в том, что подобный план может быть реализован. Я не очень себе представляю, насколько ООН на сегодняшний день способна проводить такие операции. Уже давно это рыхлая и слабо готовая к системной деятельности структура. Непонятно также, какие арабские государства будут взять эту территорию под контроль. Например, Египет, Саудовская Аравия и Иордания этого явно не хотят. А если говорить, например, про Турцию (хотя это и не арабское государство), то на такой вариант Израиль точно не согласится. Поэтому можно сказать, что соответствующий план нереалистичен", — заключил эксперт.
Издание Financial Times ранее сообщило о планах Израиля расширить наземную операцию против палестинского движения ХАМАС на юг сектора Газа.