Эксперт оценил итоги перемирия между Израилем и ХАМАС

"Есть инсайдерская информация о том, что в ближайшее время США при посредничестве Катара и Египта предложат схему по обмену всех оставшихся заложников (их порядка 150 человек) на палестинских заключенных. Скорее всего, обменивать будут также - одного заложника на троих заключенных, то есть Израиль может освободить около 450 осужденных палестинцев. Кроме того, согласно другим инсайдам, сейчас активно прорабатывается концепция мирного договора, при котором ХАМАС выводит все свои силы из сектора Газа, но не капитулирует и делает это, что называется, "с гордо поднятой головой", а сам сектор при этом передается либо под контроль войск ООН, либо каким-то арабским государствам. Но у меня есть очень большие сомнения в том, что подобный план может быть реализован. Я не очень себе представляю, насколько ООН на сегодняшний день способна проводить такие операции. Уже давно это рыхлая и слабо готовая к системной деятельности структура. Непонятно также, какие арабские государства будут взять эту территорию под контроль. Например, Египет, Саудовская Аравия и Иордания этого явно не хотят. А если говорить, например, про Турцию (хотя это и не арабское государство), то на такой вариант Израиль точно не согласится. Поэтому можно сказать, что соответствующий план нереалистичен", — заключил эксперт.