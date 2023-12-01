Вучич заявил о намерении организовать визит Лукашенко в Серби

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен организовать визит своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в страну в 2024 году. Его слова приводит «РИА Новости».

Вучич отметил, что обсуждал с Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае двусторонние отношения государств.

«Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну», — сказал он.

Глава Сербии напомнил, что через 15-16 дней в республике пройдут парламентские выборы и после них он «надеется, что Белград сможет пригласить Лукашенко, принять и обсудить все проблемы между странами».