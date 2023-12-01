На границе Украины со Словакией и Венгрией встали 1,6 тыс. грузовиков

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе страны с Венгрией и Словакией в очередях находятся порядка 1,6 тысячи грузовиков. Они заблокированы местными перевозчиками, сообщил она телеканалу «Рада». Газета.ru

"По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" на границе со Словакией в очередях находится около 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" стоят до 1 тыс. грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Украины", - сказал он в эфире телеканала "Рада". ТАСС