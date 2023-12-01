Эрдоган обратился к международному сообществу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел несколько встреч со своими коллегами в Дубае на полях Конференции ООН об изменении климата (COP28). Он заявил на них о необходимости объединения усилий против агрессивных действий Израиля в Газе и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав, сообщила администрация турецкого лидера.

На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Эрдоган назвал крайне негативным возобновление атак Израиля в Газе.

"Президент сказал, что исламский мир должен действовать в единстве, чтобы остановить Израиль. Назвав возобновление атак Израиля в Газе крайне негативным обстоятельством, президент Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить как постоянное прекращение огня, так и доставку гуманитарной помощи в Газу", - говорится в сообщении.

В беседе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой турецкий лидер высказался за скорейшую и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в анклав.

"Президент заявил, что гуманитарная помощь должна поступить в Газу как можно скорее, что важно остановить Израиль на основе международного права и что принятие резолюции [по Газе] на Генассамблее ООН стало очередным подтверждением одиночества Израиля", - говорится в сообщении.

Выступая ранее на конференции, Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя любую ответственность в вопросе урегулирования кризиса в Газе. Он также вновь высказался за решение палестинской проблемы на основе принципа сосуществования двух государств.