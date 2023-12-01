Конгрессвумен рассказала о продвижении в США повестки по Украине

Сторонники финансирования Киева в Конгрессе США используют любые рычаги давления, чтобы реализовать эту цель и за отказ можно лишиться спонсоров. Такое заявление в интервью Такеру Карлсону сделала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, передает RT.

По ее словам, после начала СВО на Украине полемика в Конгрессе резко изменилась с внутренних проблем на внешние. Грин отметила, что изначально была против поддержки Украины, поскольку в самой стране хватало вопросов, нуждающихся решения, и приоритетом палаты представителей именно они и должны быть.

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«Но тут вдруг все республиканцы, которых я знала стали носить флаги Украины в своих передних кармашках. Они должны были их иметь. Они должны были иметь значки "Я поддерживаю Украину". И это было повсюду. Я как будто оказалась в другой стране. И мне это казалось абсолютно бессмысленным», — сказала она.

Затем давление на не согласных с политикой Вашингтона стало проявляться в других аспектах, в том числе рисками не переизбраться и потерять спонсоров, за счет которых каждые два года конгрессмены и проводят свои кампании, добавила Грин.

«Только об этом и разговоры. Каждый раз, когда я встречаю их в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук. Те самые, которые кричат "Америка превыше всего". Затем говорят "Ты обязана голосовать за! Ты же не хочешь помогать Путину? Ты что, за Путина? Ты за Россию?" Да», — поделилась конгрессвумен.