Венгрия может остаться без рождественских елок

Жители Венгрии рискуют остаться без рождественских елок, информирует Reuters.

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Большую часть елей для страны выращивают в небольшой деревне Сурд. Этот поселок снабжал Венгрию деревьями на протяжении десятилетий, но сегодня с их выращиванием возникли проблемы. По словам мэра Яноша Канаша, глобальное потепление стало следствием нашествия на деревья насекомых, из-за этого их приходится обрабатывать инсектицидами трижды в год.

Из-за дорогостоящей обработки на елки должны были вырасти и цены в текущем году примерно на 20%. Но было принято решение оставить цены прежними, так как из-за инфляции жители страны просто не могли бы позволить себе приобрести рождественские деревья.

Ласло Галхиди, являющийся членом программы поддержки лесов Всемирного фонда дикой природы в Венгрии, отметил, что доля хвойных лесов в стране будет неизбежно сокращаться, но, как он считает, полностью ели и сосны в Венгрии не исчезнут.

«Континентальный климат Венгрии не благоприятен для сосен. Негативным фактором также выступают последствия изменения климата — более теплое лето с продолжительными засухами», – говорит Галхиди.