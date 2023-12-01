Трамп призвал полицию предстать перед судом за избиения протестующих в 2021 году

Полицейские, избивавшие протестующих сторонников бывшего президента США Дональда Трампа во время беспорядков 6 января 2021 года возле Капитолия должны предстать перед судом и понести уголовное наказание. Об этом заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

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Он репостнул на свою страницу сообщение комиков и его сторонников близнецов Ходж, которое они ранее опубликовали на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Копы Капитолия избили до полусмерти ни в чем не повинных протестующих J6 [6 января 2021 года], и видео наконец-то выходит в свет. Копам должны быть предъявлены обвинения, а протестующие должны быть освобождены», — призвали в заявлении.

Они также поделились минутным роликом, на котором видно, как полиция применяет дубинки и химические баллончики против протестующих, которые пытались прорваться в комплекс на Капитолийском холме.