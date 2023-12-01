Премьер Греции высказался о дружбе с Лондоном после скандала из-за скульптур

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с Лондоном после скандала вокруг скульптур Парфенона, но «для танго всегда нужны двое». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Спор из-за культурного наследия касается древнегреческих скульптур, вывезенных в Британию в начале XIX века. Греция не раз требовала вернуть их, но Британия отказывалась — сейчас они хранятся в Британском музее Лондона.

Спор перерос в дипломатический скандал, так как в Лондоне не ожидали, что Мицотакис затронет эту тему во время недавнего визита в Британию. В эфире британского телеканала греческому премьеру задали вопрос о скульптурах, а он ответил, что хранить половину из них в Лондоне, а другую — в Афинах, «то же самое, как если бы Мону Лизу разрезали пополам».

После этого британский премьер Риши Сунак отменил встречу с Мицотакисом. СМИ писали, что причиной стали комментарии греческого премьера, которые Сунак счел «неуважением».