На Украине объяснили отказ Порошенко в выезде за границу

Бывшему президенту Украины, народному депутату Верховной Рады Петру Порошенко отказали в выезде за границу из-за отмены командировок. Так данное решение объяснил представитель государственной пограничной службы республики Андрей Демченко, пишет «Страна.ua».

На Украине объяснили отказ Порошенко в выезде за границу
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«На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках», — напомнил он.

Порошенко не выпустили с Украины

Однако, по его словам, в отношении Порошенко у пограничников было подтверждение отмены его командировок в Польшу и США. Ввиду этого, добавил Демченко, политического деятеля не пропустили через границу Украины.

Ранее Порошенко отказались выпускать за границу государства. По утверждению пятого президента Украины, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. При этом Порошенко указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.

В июле народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что чиновникам и депутатам запретили выезд с Украины. Он сообщил, что по каждому, кто хочет покинуть страну, принимается отдельное решение офисом президента.

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