На Украине объяснили отказ Порошенко в выезде за границу

Бывшему президенту Украины, народному депутату Верховной Рады Петру Порошенко отказали в выезде за границу из-за отмены командировок. Так данное решение объяснил представитель государственной пограничной службы республики Андрей Демченко, пишет «Страна.ua».

«На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках», — напомнил он.

Однако, по его словам, в отношении Порошенко у пограничников было подтверждение отмены его командировок в Польшу и США. Ввиду этого, добавил Демченко, политического деятеля не пропустили через границу Украины.

Ранее Порошенко отказались выпускать за границу государства. По утверждению пятого президента Украины, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. При этом Порошенко указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.