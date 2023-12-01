Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал свою преемницу Майю Санду и премьер-министра Дорина Речана подать в отставку, если политиков пытаются заставить разморозить приднестровский конфликт. В своем Telegram-канале он отметил, что наблюдает подобные шаги в отношении молдавского руководства.

«Обращаюсь к Майе Санду: если вас подталкивают к тому, чтобы развязать тут войну, а я знаю, что подталкивают, лучше подайте в отставку. Это касается и Дорина Речана. Я знаю, что некоторые хотят открыть тут новые горячие точки. Нам это категорически не нужно», — отметил Додон.

Он добавил, что нынешняя власть уже показала свою некомпетентность в управлении государством. Додон подчеркнул, что надеется, что руководство страны не желает войти в историю, возобновив конфликт.

«Лучше уйдите сами, подайте в отставку», — заключил экс-президент Молдавии.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.