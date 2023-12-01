На сайте школы НАТО появилась надпись: "Солдаты РФ - лучшие"

Школа НАТО в Обераммергау, Бавария - ключевой учебный центр оперативного уровня. В распоряжении взломщиков оказались списки студентов, проходящих обучение, учебные курсы, переписка и прочие интересные документы, сообщили "Военкоры Русской весны" .

Взамен хакеры оставили на главной странице сайта фотографии пусковых установок МБР "Ярс" на Красной площади и надпись на английском языке: "Солдаты РФ - лучшие. Мы в НАТО должны помнить об этом".