Карикатуристы высмеяли Байдена и упавшую елку возле Белого дома

Карикатуристы высмеяли упавшую на днях рождественскую елку возле Белого дома. Как сообщает The Week, художник Гари Варвел считает, что это олицетворяет президентство Джо Байдена.

Напомним, что накануне ветер повалил главную рождественскую елку США. Инцидент произошел за сутки до торжественной церемонии зажигания огней. Поднять 12-метровую ель удалось лишь через несколько часов — для этого потребовалось привлечь спецтехнику.

Gary Varvel

«Это дерево — символ наших (администрации президента) дости... жений», — говорит Байден в карикатуре. На последнем слове елка с шумом валится на пол.