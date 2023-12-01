Пресс-секретарь Белого дома проигнорировала вопрос журналиста-африканца
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не дала задать вопрос африканскому журналисту Симону Атебе на брифинге координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби. Видеозапись брифинга опубликовал телеканал CNBC.
Атеба хотел задать вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Анголы после встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с лидером страны Жуаном Лоренсу. Жан-Пьер не дала журналисту обратиться к Кирби.
«Вы приглашаете африканского журналиста, но не даете задать вопрос из Африки», — пытался возразить Атеба действиям пресс-секретаря.
Сам Кирби никак не отреагировал на ситуацию и продолжил брифинг.
Напомним, что в октябре пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за того, что она якобы «преуменьшила» проблему антисемитизма. Тогда в ходе брифинга ее спросили об «уровне обеспокоенности» Байдена случаями антисемитизма на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. На это Жан-Пьер заявила, что администрация президента «не видела никаких достоверных угроз». В результате слова представителя администрации раскритиковали глава Антидиффамационной лиги США, журналисты и общественность.