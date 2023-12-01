Пресс-секретарь Белого дома проигнорировала вопрос журналиста-африканца

Атеба хотел задать вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Анголы после встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с лидером страны Жуаном Лоренсу. Жан-Пьер не дала журналисту обратиться к Кирби.

Напомним, что в октябре пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за того, что она якобы «преуменьшила» проблему антисемитизма. Тогда в ходе брифинга ее спросили об «уровне обеспокоенности» Байдена случаями антисемитизма на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. На это Жан-Пьер заявила, что администрация президента «не видела никаких достоверных угроз». В результате слова представителя администрации раскритиковали глава Антидиффамационной лиги США, журналисты и общественность.