Стало известно о взрывах в Николаевской области и Кривом Роге

В Николаевской области Украины прогремели взрывы на сельхозпредприятиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По словам представителя украинских властей, инцидент произошел после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Баштанскому району области. В результате взрывов были повреждены ангар, склад и техника, люди не пострадали.

Также взрывы произошли на территории Кривого Рога Днепропетровской области Украины, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Александр Викул. Чиновник рассказал, что населенный пункт подвергся ночной атаке БПЛА.