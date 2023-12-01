Орбан призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, так как законы Евросоюза не предусматривают права вето по таким вопросам. Об этом сообщает Hír TV со ссылкой на эфир Kossuth Rádió.

Венгрия не станет накладывать вето, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Украины в ЕС сейчас не соответствует национальным интересам страны, отметил премьер.

«Но Венгрия не имеет права вето!» — подчеркнул Орбан.

Как отметил венгерский премьер, в базовом договоре ЕС говорится, что положительное решение в определенных областях возможно только в том случае, если все государства-члены согласны.

«Мы не против чего-то, но единой позиции [по началу переговоров с Украиной — прим.ред.] между странами-членами нет», — сказал он.

По мнению Орбана, ЕС плохо подготовился к предстоящему саммиту по вопросу Украины. Он отметил, что Киев сейчас участвует в боевых действиях, поэтому правовая система страны работает иначе, чем в мирной стране. Также пока невозможно сказать, насколько велика территория Украины, какова численность населения, и нет исследований о том, как включение украинского сельского хозяйства повлияло бы на другие страны ЕС.

По словам Орбана, венгерские фермеры опасаются, что украинское сельское хозяйство может уничтожить венгерское.

«Пока нет ответов на эти вопросы, начинать переговоры о вступлении не стоит», — заявил Орбан.

По его мнению, сначала ЕС стоит заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной. Когда станет ясно, что стороны способны сотрудничать, тогда можно будет двигаться дальше, подчеркнул политик.