Орбан: переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует

Венгрия предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, "Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств". Орбан отметил, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе, то его участникам "не удастся договориться друг с другом".