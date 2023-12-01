Байден пошутил на встрече с рабочими, что может «взорвать весь мир»

Президент США Джо Байден во время разговора с рабочими заявил, что у него его морского пехотинца есть средство, способное «взорвать весь мир». Об этом сообщает газета New York Post, которая опубликовала кадры с неудачной шуткой главы Соединенных Штатов на YouTube.

В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо Байден разговаривал с рабочими и указал на прибор, который держал один из сопровождавших президента мужчин.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», — сказал он и посмеялся.