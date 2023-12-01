Президента Кипра уличили в растрате госсредств

Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса обвинили в растрате госсредств и злоупотреблении властью. Как отмечается в опубликованном накануне докладе генерального аудитора страны Одиссея Михаилидиса, президент предоставил государственный лимузин для транспортировки собственных детей в школу, что нарушает закон.

Как пишет кипрская газета "Филэлефтерос", финансовые аудиторы в своем докладе указали главе островного государства на конкретный закон, который запрещает чиновникам использовать государственные транспортные средства в личных целях. Генеральный аудитор Кипра добавил, что фактически детей Христодулидиса возят школу за государственный счет и это является очевидным злоупотреблением властью. Попытки президента Кипра оправдать свой поступок необходимостью обеспечить безопасность членов своей семьи не имеют под собой оснований, указано в докладе.

Это не первый раз, когда Христодулидис, занявший свой пост менее года назад, попадает в финансовые скандалы, связанные с нарушением правил поведения госслужащих. Так, минувшей осенью выяснилось, что глава Кипра "забыл" официально задекларировать получаемую им пенсию в качестве бывшего сотрудника национального министерства иностранных дел, хотя по правилам должен был это сделать. По данным газеты "Kathimerini", оппозиция в кипрском парламенте потребовала объяснений относительно одновременного получения Христодулидисом и высокой зарплаты, и солидной пенсии в то время как большинство греков-киприотов сталкиваются с повсеместным ростом цен и с трудом сводят концы с концами.