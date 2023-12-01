В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе
Планы Североатлантического альянса по созданию защитного барьера над Украиной нереализуемы, российская армия не позволит этого сделать. Об этом заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS, передает РИА Новости.
Он указал, что войска Украины уступают ВС РФ практически во всем. У России хорошо развита воздушная оборона, которая успешно сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты, в то время как Украине в этом отношении приходится гораздо сложнее.
Баар добавил, что идея НАТО о создании «щита» над Украиной запоздала и в данный момент попросту нереализуема, так как договариваться об этом нужно было давно. Теперь момент упущен, подобные обсуждения не приведут к положительному результату.
Политолог также высказался на тему выборов президента Украины в 2024 году. Он считает, что выборов не будет, так как страна в данный момент находится в состоянии войны, люди не живут в своих домах, они разбросаны по всей Украине, более сотни тысяч — по всей Европе. Баар выразил уверенность, что проведение выборов в следующем году не имеет смысла.