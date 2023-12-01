В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе

Планы Североатлантического альянса по созданию защитного барьера над Украиной нереализуемы, российская армия не позволит этого сделать. Об этом заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS, передает РИА Новости.

Он указал, что войска Украины уступают ВС РФ практически во всем. У России хорошо развита воздушная оборона, которая успешно сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты, в то время как Украине в этом отношении приходится гораздо сложнее.

Баар добавил, что идея НАТО о создании «щита» над Украиной запоздала и в данный момент попросту нереализуема, так как договариваться об этом нужно было давно. Теперь момент упущен, подобные обсуждения не приведут к положительному результату.