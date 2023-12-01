Блинкен возложил ответственность за возобновление боев в Газе на ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за возобновление военных действий в секторе Газа на радикальное палестинское движение ХАМАС.
"Она (гуманитарная пауза - прим. ТАСС) завершилась из-за ХАМАС. [Движение] ХАМАС отказалось от взятых на себя обязательств. В действительности еще до того, как пауза завершилась", - утверждал Блинкен.
"Оно (движение ХАМАС - прим. ТАСС) совершило чудовищный теракт в Иерусалиме, убив трех человек и ранив еще несколько, в том числе американцев. Оно начало ракетные обстрелы еще до завершения паузы. И, как я сказал, оно отказалось от взятых на себя обязательств, касавшихся освобождения определенных заложников", - заявил шеф американской дипломатии.
По его словам, США в складывающейся ситуации продолжают активно добиваться освобождения заложников ХАМАС и предпринимать усилия, направленные на недопущение расширения боевых действий на Ближнем Востоке.
"Мы также концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не будет расширяться, что не произойдет его эскалации в других точках", - подчеркнул Блинкен.
Кроме того, отметил он, США занимаются и решением вопросов о том, "что произойдет затем", как обеспечить "справедливый и прочный мир - для израильтян, палестинцев, для всех в регионе".
"И это также является крупным приоритетом нашей дипломатии", - заверил госсекретарь.
22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.
Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.