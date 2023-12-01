Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны своим решением разорвать дружественные отношения с Россией. К такому выводу пришел обозреватель dikGAZETE Окай Депрем, передает РИА Новости.

Он указал, что местные предприятия за последние несколько десятилетий вложили сотни миллионов долларов в логистическую, торговую и развлекательную инфраструктуру для обслуживания российских туристов. Сейчас все это пустует, ветшает и разрушается, из-за чего десятки тысяч рабочих, торговцев и предпринимателей остаются без работы, терпят сумасшедшие убытки и загоняют себя в долги, подчеркнул журналист.

Он считает, нынешняя политика финских властей олицетворяет «тиранию и безумие», которые установились в Европе.

Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.