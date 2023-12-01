Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне

Пекин и Вашингтон пока еще не возобновили контакты по военной линии на высоком уровне, хотя договорились об этом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Она призналась, что пока ей «не о чем объявить».

«Мне пока не о чем объявить. Конечно же, мы приветствуем диалог. И, как вы слышали, президент объявил в Сан-Франциско, что контакты по военной линии возобновятся», — сказала она.

Сингх указала, что переговоры между шефом Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны КНР не могут состояться, так как Пекин пока никого не назначил на эту должность, в этом отношении все зависит от КНР. При этом она заверила, что США выступают за военные контакты как на самом высоком, так и на более низких уровнях.

В октябре Ли Шанфу был снят с поста главы оборонного ведомства Китая. Новый министр пока не был назначен на эту должность.