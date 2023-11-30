В украинской области ввели тотальную проверку документов у граждан

Власти Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан на территории области. Соответствующий документ опубликован на сайте военной администрации региона.

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Такая практика будет осуществляться с 1 декабря 2023 года и до конца действия военного положения. Помимо документов, постановление кабинета министров Украины о правовом режиме военного положения разрешает уполномоченным лицам проникать в дома жителей, служебные помещения, досматривать транспортные средства, багаж и грузы.