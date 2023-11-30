В Белом доме поделились ожиданиями от продолжения конфликта на Украине

Россия намерена продолжать военный конфликт на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова прозвучали в эфире брифинга, которые транслировался на YouTube-канале CNBC.

Такой вывод Кирби, по собственному признанию, сделал после ряда ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а также массированного налета беспилотников на Киев 25 ноября.