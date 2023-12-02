Совбез ООН единогласно проголосовал за снятие оружейного эмбарго с Сомали

"Буквально вчера, 30 ноября, в Могадишо из нашей страны прибыла партия пшеницы объемом в 25 тыс. тонн. До конца года нами запланирована еще одна поставка зерна для сомалийцев в том же объеме", - сказала Евстигнеева.