Кирби признал, что в следующем году США будет сложно поддерживать Украину

Вашингтону в 2024 году будет очень сложно поддерживать Киев в том случае, если Конгресс США не выделит деньги на помощь Украине, признал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет RT.

Кирби: США будет трудно поддерживать Украину с начала нового года
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Чиновник подчеркнул, что финансирование требуется как можно скорее, незамедлительно.

В противном случае, заметил Кирби, с началом нового года поддержка станет «очень-очень трудной». Он добавил, что «а конец года скоро наступит».

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Ранее чиновник сообщил, что глава США Джо Байден искренно верит в успех контрнаступления ВСУ.

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