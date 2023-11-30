Кирби: США будет трудно поддерживать Украину с начала нового года

Кирби признал, что в следующем году США будет сложно поддерживать Украину
Вашингтону в 2024 году будет очень сложно поддерживать Киев в том случае, если Конгресс США не выделит деньги на помощь Украине, признал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет RT.
Чиновник подчеркнул, что финансирование требуется как можно скорее, незамедлительно.
В противном случае, заметил Кирби, с началом нового года поддержка станет «очень-очень трудной». Он добавил, что «а конец года скоро наступит».
Ранее чиновник сообщил, что глава США Джо Байден искренно верит в успех контрнаступления ВСУ.
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