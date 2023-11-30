Азербайджан обвинил ОБСЕ в "многолетней неэффективности"

"ОБСЕ была единственной организацией, которой было поручено ликвидировать последствия агрессии Армении против Азербайджана. Однако в течение многих лет она оказывалась неэффективной в борьбе с незаконной деятельностью Армении. Организация практиковала игнорирование наших законных призывов и мирилась со статусом оккупации азербайджанских территорий", - сказал Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

По его словам, у ОБСЕ была возможность участвовать в разрешении конфликта, но, к сожалению, этот шанс был упущен.

"Организация по-прежнему не может удовлетворить просьбы Азербайджана о помощи в проектах, связанных с действующими обязательствами по вопросам послевоенного восстановления в регионе", - добавил Байрамов.

Политический процесс урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, который порядка 30 лет велся в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и в ходе встреч лидеров Армении и Азербайджана, не принес результатов.