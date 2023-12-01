Регион Аргентины готов сотрудничать с БРИКC+ вопреки курсу правительства

Власти аргентинской провинции Огненная Земля изъявили желание сотрудничать в формате "БРИКС плюс" после того, как советник избранного президента страны Хавьера Милея Диана Мондино сообщила, что Буэнос-Айрес не присоединится к объединению.

"Мы в провинции Огненная Земля приняли решение попросить о вступлении в качестве члена БРИКС+, чтобы продвинуть создание сети регионов государств, которые в него входят", - написал секретарь по делам Мальвинских островов, Антарктиды, островов Южной Атлантики и внешним связям провинции Андрес Дачари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, власти региона видят в сотрудничестве с объединением "экономические и торговые возможности, которые откроются перед всеми жителями Огненной Земли".

В четверг Мондино, которую Милей назвал будущим министром иностранных дел, подтвердила, что правительство Аргентины, приступающее к работе 10 декабря, не планирует вступать в БРИКС.