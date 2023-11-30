В Нидерландах отменили строительство лагеря для украинских беженцев

«Предложение о приеме от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев на лугах в Южном Пюрмеренде резко остановилось. Правительство [Нидерландов] не хочет за это платить. Это значит, что муниципалитет Пюрмеренда не будет строить временное жилье для украинцев», — написали в издании.