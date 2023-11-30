В Нидерландах отменили строительство лагеря для украинских беженцев
В городе Пюрмеренд (Нидерланды) местные власти отменили строительство пункта размещения для беженцев из Украины. Причиной тому стал отказ правительства финансировать этот проект, пишет издание NH Nieuws.
«Предложение о приеме от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев на лугах в Южном Пюрмеренде резко остановилось. Правительство [Нидерландов] не хочет за это платить. Это значит, что муниципалитет Пюрмеренда не будет строить временное жилье для украинцев», — написали в издании.
В правительстве страны заявили, что возведение лагеря для беженцев экономически нецелесообразно. Также жители Пюрмеренда ранее подписали петицию против строительства пункта размещения и требовали для начала помочь с жильем для граждан Нидерландов.
Многие украинцы перебрались в Европу после начала российско-украинского конфликта. Однако со временем страны ЕС перестали справляться с затратами на украинских беженцев, из-за чего некоторые государства начали сворачивать социальные программы, написали в западных СМИ, передает RT.