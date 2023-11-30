Киссинджер перед смертью оставил предсказание о глобальной войне

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы частично сами создали, и мы не имеем никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», – написал политик в книге «Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии», которая вышла в свет за год до его смерти.