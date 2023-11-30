Экс-госсекретарь США Киссинджер перед смертью оставил предсказание о глобальной войне
За год до своей смерти бывший госсекретарь США, автор цветных революций по всему миру Генри Киссинджер призывал власти Америки не нагнетать напряженность, и предупредил, что Россия готова отстаивать свои интересы до конца. По его мнению, США находятся на грани войны с РФ и КНР из-за проблем, которые сам и же и создали.
«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы частично сами создали, и мы не имеем никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», – написал политик в книге «Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии», которая вышла в свет за год до его смерти.
Киссенджер отмечает в книге, что в современных условиях его дипломатическая уловка, которую он смог провернуть в 1970-е, убедив Китай «дружить с США против СССР», уже не пройдет, пишет life.ru.
«Сейчас уже нельзя сказать, что мы разобщим их и настроим друг против друга [Китай и Россию]. Все, что сейчас можно сделать, – не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого необходима какая-то основополагающая цель», – предупредил Белый дом легендарный политик.