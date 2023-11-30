Шольц в разговоре с Зеленским заявил, что будущее Украины в ЕС

"Он заверил, что Германия продолжит оказывать ей поддержку, в том числе в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - отметил Хебештрайт.



"Канцлер подчеркнул, что будущее Украины находится в ЕС. В этой связи правительство ФРГ выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о ее вступлении [в ЕС] и будет и впредь поддерживать Украину в реализации необходимых реформ", - добавил представитель кабмина.



"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе, по вопросу глобальной поддержки мирного решения [конфликта] и оставаться в тесном контакте", - заключил Хебештрайт.