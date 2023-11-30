Карл III попал в скандал из-за расизма

Нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

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В книге упоминаются обвинения в расизме, прозвучавшие в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В английском издании Скоби пишет, что расистские высказывания допускали два члена королевской семьи, и он знает их имена, однако британское законодательство не позволяет их обнародовать.

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В нидерландском издании книги имена провинившихся особ названы напрямую. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Издательство заявило BBC News, что при переводе рукописи на нидерландский язык была допущена ошибка. В комментарии Washington Post издательство добавило, что нидерландское издание временно изъято из продажи. Исправленная версия книги появится на прилавках 8 декабря.

В интервью нидерландскому телешоу RTL Boulevard автор книги Омид Скоби заявил, что не упоминал имен даже в рукописи. «Ни в одной версии, вышедшей из-под моего пера, не было имен, — утверждает он. — К сожалению, я не говорю по-голландски и не видел этого издания своими глазами, но если в переводе были ошибки, то издательство наверняка с этим разберется».

Публикация имен стала главным скандалом дня в британских таблоидах. Daily Mirror и Daily Mail вышли с заголовками «Книга назвала "королевского расиста"» и «Назван второй "королевский расист"» на главных страницах. Фразы «кто королевский расист» и «кто из королевской семьи спрашивал о цвете кожи» вошли в список самых частых поисковых запросов в Великобритании.

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем весной 2021 года, принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что некоторые члены королевской семьи проявляли беспокойство по поводу цвета кожи ребенка Гарри, намекая на то, что мать Меган Маркл — чернокожая женщина. Гарри и Меган не уточнили, о ком именно шла речь.