Из соцсетей МУС исчезло сообщение о визите Хана в Израиль

Из социальной сети Международного уголовного суда исчезло сообщение о визите прокурора МУС Карима Хана в Израиль. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из соцсетей МУС исчезло сообщение о визите Хана в Израиль
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По данным агентство, сообщение было удалено. На просьбу «РИА Новости» прояснить произошедшее в МУС не ответили.

Ранее в соцсети суда появилось сообщение о прибытии Хана в Израиль. Также в нем говорилось, что после прокурор МУС направится в Рамаллу, где встретится с палестинскими должностными лицами.

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