Из соцсетей МУС исчезло сообщение о визите Хана в Израиль
Из социальной сети Международного уголовного суда исчезло сообщение о визите прокурора МУС Карима Хана в Израиль. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентство, сообщение было удалено. На просьбу «РИА Новости» прояснить произошедшее в МУС не ответили.
Ранее в соцсети суда появилось сообщение о прибытии Хана в Израиль. Также в нем говорилось, что после прокурор МУС направится в Рамаллу, где встретится с палестинскими должностными лицами.
Рамблер: главные новости