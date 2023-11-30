Из соцсетей МУС исчезло сообщение о визите Хана в Израиль

Из социальной сети Международного уголовного суда исчезло сообщение о визите прокурора МУС Карима Хана в Израиль . Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентство, сообщение было удалено. На просьбу «РИА Новости» прояснить произошедшее в МУС не ответили.

Ранее в соцсети суда появилось сообщение о прибытии Хана в Израиль. Также в нем говорилось, что после прокурор МУС направится в Рамаллу, где встретится с палестинскими должностными лицами.