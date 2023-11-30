Главный прокурор МУС прибыл в Израиль
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Израиль. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МУС.
По данным агентства, Хан прибыл в Израиль по просьбе «выживших и семей жертв атак 7 октября». После этого он направится в Рамаллу. Там он планирует встретиться с высокопоставленными палестинскими должностными лицами. Ранее сообщалось, что Иран обратился в МУС с требованием остановить действия Израиля в секторе Газа.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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