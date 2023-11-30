Главный прокурор МУС прибыл в Израиль

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Израиль. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МУС.

По данным агентства, Хан прибыл в Израиль по просьбе «выживших и семей жертв атак 7 октября». После этого он направится в Рамаллу. Там он планирует встретиться с высокопоставленными палестинскими должностными лицами. Ранее сообщалось, что Иран обратился в МУС с требованием остановить действия Израиля в секторе Газа.