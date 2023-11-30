В ООН назвали 2023 год самым жарким в истории
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции организации, что 2023 год стал самым жарким за всю историю. Об этом пишет РБК.
Ранее представители Всемирной метеорологической организации сообщили, что в течение первых десяти месяцев этого года температуры были примерно на 1,4°C выше среднего показателя доиндустриального периода.
«Рекордное глобальное потепление должно вызвать дрожь у мировых лидеров, и это должно побудить их к действиям», — пояснил Гутерриш.
Напомним, что конференция ООН по климату COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Президентом саммита был назначен глава ADNOC Султан аль-Джабер.
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