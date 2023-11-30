Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции организации, что 2023 год стал самым жарким за всю историю. Об этом пишет РБК.

Ранее представители Всемирной метеорологической организации сообщили, что в течение первых десяти месяцев этого года температуры были примерно на 1,4°C выше среднего показателя доиндустриального периода.

«Рекордное глобальное потепление должно вызвать дрожь у мировых лидеров, и это должно побудить их к действиям», — пояснил Гутерриш.