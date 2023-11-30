СМИ: Трамп тайно перевел $40 млн для оплаты налоговых счетов
Бывший федеральный судья в Нью-Йорке Барбара С. Джонс обвинила экс-президента Дональда Трампа в тайном переводе 40 миллионов долларов из своей компании на личный банковский счет для оплаты налогов. Об этом сообщает Daily Beast.
В издании отметили, что Джонс было поручено следить за денежными переводами Trump Organization, которой на фоне продолжающегося судебного разбирательства по делу о мошенничестве против Трампа запретили переводить более пяти миллионов долларов на другие счета. При необходимости перевода более крупной суммы компания должна была уведомлять об этом бывшую судью.
«Но они этого не сделали. Джонс сообщила, что недавно заметила необычную активность при просмотре банковских выписок за 10 месяцев с 12 отдельных счетов, принадлежащих отзывному трасту Трампа. Согласно им, он снял 40 миллионов долларов тремя денежными переводами и ни об одном из них он не уведомил судью», — говорится в тексте.
По данным Джонс, данные деньги экс-президент направил на уплату своего огромного налогового счета, который составляет 29 миллионов долларов, покрытие растущих судебных издержек, оплату страховых взносов и услуг своего адвоката.