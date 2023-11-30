СМИ: Трамп тайно перевел $40 млн для оплаты налоговых счетов

«Но они этого не сделали. Джонс сообщила, что недавно заметила необычную активность при просмотре банковских выписок за 10 месяцев с 12 отдельных счетов, принадлежащих отзывному трасту Трампа. Согласно им, он снял 40 миллионов долларов тремя денежными переводами и ни об одном из них он не уведомил судью», — говорится в тексте.