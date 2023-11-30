Премьер-министра Франции Борн заметили курящей вейп на заседании парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг, 30 ноября, снова курила вейп во время заседания парламента. Депутаты обвинили ее в неуважении закона. Об этом сообщили РИА Новости.

© Unsplash

Члены парламента указали Элизабет Борн на ее «полнейшее презрение» к коллегам и незаконность ее действий. В ходе заседания в нижней палате парламента страны депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Каролин Фиа обратилась к Борн.

— Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение, — сказала она.

Трансляция заседания велась на официальном сайте национального собрания.

Фиа также напомнила, что министр здравоохранения Орельян Руссо накануне объявил об ужесточении мер по борьбе с курением. Теперь в европейской республике запрещено курить в общественных местах, включая пляжи, парки и леса. За это на правонарушителя налагается штраф до 150 евро. Помимо этого, стоимость пачки сигарет постепенно увеличится до 13 евро.

Французский премьер ранее уже курила в стенах парламента в июне. Тогда фотографию курящей Борн на заседании нижней палаты парламента опубликовал в соцсетях один из депутатов левой партии. Несколько лет назад, когда Борн занимала пост министра туда, она курила прямо во время того, когда депутат-республиканец задавал ей вопрос.

С 2007 года во Франции введен запрет на курение в общественных местах, передает издание.