Глава ЕК призвала усилить поддержку Украины

Странам Евросоюза следует усилить поддержку Украины на фоне неудач ВСУ на поле боя, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, фон дер Ляйен сделала заявления по Украине во время выступления на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

«Да, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать», — подчеркнула чиновница.

Глава ЕК отметила, что промышленные площадки стран ЕС постепенно наращивают мощности, в ближайшей перспективе они смогут выйти на производство 1 млн снарядов в год.

По ее словам, европейским странам необходимо усиливать оборону, готовиться к любым сценариям противостояния, как к традиционным, так и гибридным.