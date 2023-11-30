Пока вы не уснули: критика Боррелем ЕС и падение цен на красную икру

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Боррель раскритиковал ЕС

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал ЕС за нежелание говорить о «нескольких конфликтах одновременно».

«Мир полон конфликтов, о некоторых мы даже не говорим, но они существуют… Кто говорит о ситуации в Судане? Кто говорит об Африканском роге или Сахеле? Кто говорит о конфликтах, которые продолжаются годами?» — цитирует его РИА Новости.

Песков огласил дату проведения прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В студии будут находиться журналисты российских федеральных и региональных СМИ, а также их иностранные коллеги, которые имеют аккредитацию в России. Прием вопросов от граждан начнется 1 декабря.

Напомним, что прямая линия с Путиным проводилась ежегодно с 2001 года — преимущественно в первой половине июня. В 2020 году от полноценного мероприятия впервые отказались, однако некоторые ее детали вошли в большую пресс-конференцию.

Цены на красную икру в России снизились до минимального уровня

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Цена килограмма красной икры в России в октябре показала снижение до минимального с начала 2023 года уровня. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость красной икры в январе этого года впервые преодолела отметку в 6 тысяч рублей. Она достигла 6 125 рублей. До августа цена продолжала расти. Ценовой максимум был зафиксирован на уровне 6 315 рублей. В последний месяц лета началась корректировка стоимости икры.

Темпы снижения цены по итогам октября составили 2,6%. Это стало самым большим падением с января 2011 года. В итоге осенью стоимость составила 6 060 рублей, что является минимумом с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).

Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом

Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает 161.RU.

Отмечается, что данную информацию подтвердили изданию три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Известно, что взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский. По предварительной версии причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

СМИ раскрыли «самый сокровенный секрет» военной помощи США Украине

Большая часть средств для ВСУ фактически не доходит до Украины, а остаётся в США.

Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединённых Штатах», — говорится в материале.

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер пенсии

Жители России оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков «СберНПФ».

По данным исследования, проведенного среди 15 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек, ожидания граждан от размера пенсии для обеспечения достойного уровня жизни выросли за три года на 10 тыс. рублей. Если в 2020 году оптимальной суммой называлась 49,6 тыс. рублей, то в 2023-м это уже 59,2 тыс. рублей.

Самые высокие требования к пенсии предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тыс. и 83 тыс. рублей соответственно. За три года запросы выросли на 39 тыс. и 28,5 тыс. рублей.

Возможный убийца россиянки в Бодруме похитил у нее сейф на 4 млн рублей

Предполагаемый убийца россиянки в Бодруме похитил из её виллы сейф с драгоценностями, золотом, деньгами и часами за 4 млн рублей.

Об этом RT рассказал источник в окружении Ирины Двизовой.

Он выразил уверенность, что к преступлению причастен второй муж женщины — Андрей Куслевич, с которым она не могла поделить общего пятилетнего ребёнка.

По данным семьи россиянки, мужчина даже не стал вскрывать сейф, а увёз его целиком.

В МВФ Россию назвали основным бенефициаром платы за углерод

Возможные доходы бюджета России от углеродного регулирования в 2030 году могут превысить 4% ВВП, заявили эксперты Международного валютного фонда. По их данным, которые передает РБК, это максимум среди всех стран. Самые большие потенциальные доходы для России — это углеродные сборы с промышленности.

Как правило, чистые доходы бюджетов от взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога составляют до 2% ВВП. В странах с высоким уровнем дохода, где выбросы меньше, они ниже, чем в странах с доходом выше среднего. После России второй по величине объем таких доходов могут получить Саудовская Аравия и Китай — около 2–3% ВВП. Возможные доходы Соединенных Штатов оценили в 1% ВВП, а Евросоюза — около нуля.

Названа сумма ущерба от шторма в Крыму

Предварительная сумма ущерба от штормового ветра в Республике Крым достигла 39,7 млрд рублей, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

В среду председатель государственного совета региона Владимир Константинов сообщил об ущербе на 1,3 млрд рублей.

"На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно", - сказал Садаклиев.

Москвичам назвали время прихода 20-градусных морозов

В середине следующей недели в столице ожидаются первые серьезные морозы — до минус 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, южные циклоны, которые в последние дни управляли погодой в столице, к среде, 6 декабря, подойдут к концу.