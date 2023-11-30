В Венгрии заявили о неготовности поддержать членство Украины в ЕС
Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не готов поддержать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом сообщает Magyar Narancs.
Переговоры с Украиной Гуйяш прокомментировал по итогам заседания правительства, которое продлилось более 12 часов, отмечает издание.
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря. Само членство станет возможным только после завершения страной необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.
Как заявил Гуйяш, сама ЕК указала, что Украина не выполнила все условия, необходимые для начала переговоров, поэтому «момент для этого выбран странный».
Также он подчеркнул, что власти ЕС не провели исследований, которые показали бы последствия вступления Украины. Гуйяш добавил, что венгры смогут выразить свое мнение о членстве Украины в ЕС рамках «национальных консультаций». В Будапеште призвали остальные страны блока поступить так же.