В Венгрии заявили о неготовности поддержать членство Украины в ЕС

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не готов поддержать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом сообщает Magyar Narancs.

Переговоры с Украиной Гуйяш прокомментировал по итогам заседания правительства, которое продлилось более 12 часов, отмечает издание.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря. Само членство станет возможным только после завершения страной необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.

Как заявил Гуйяш, сама ЕК указала, что Украина не выполнила все условия, необходимые для начала переговоров, поэтому «момент для этого выбран странный».