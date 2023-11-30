Власти предостерегли эстонцев от посещения России

Власти предостерегли эстонцев не посещать Россию
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции правительства обратился к жителям страны с призывом отказаться от посещения России из-за риска закрытия границ, передает РИА Новости.
Министр отметил, что с учетом происходящего на границе Финляндии с РФ Эстония допускает закрытие границы с Россией.
«Те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут», — подчеркнул Цахкна.
Ранее Хельсинки объявили о решении закрыть с 30 ноября последний работавший КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение Финляндии, заявил, что Финляндия не просила помощи у альянса по этому вопросу, она способна сама справиться с возникшей ситуацией.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что Вильнюс не планирует вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией.