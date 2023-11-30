Власти предостерегли эстонцев от посещения России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции правительства обратился к жителям страны с призывом отказаться от посещения России из-за риска закрытия границ, передает РИА Новости.

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Министр отметил, что с учетом происходящего на границе Финляндии с РФ Эстония допускает закрытие границы с Россией.

«Те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут», — подчеркнул Цахкна.

Ранее Хельсинки объявили о решении закрыть с 30 ноября последний работавший КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение Финляндии, заявил, что Финляндия не просила помощи у альянса по этому вопросу, она способна сама справиться с возникшей ситуацией.