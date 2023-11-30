Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

«Меньше всего нам нужно посылать очень странные сигналы нашим союзникам: "Знаете, мы, возможно, ставим под сомнение осуществимость пятой статьи НАТО". Что мы хотим этим сказать? Что президент [США] Джо Байден, (...) президент [Франции] Эммануэль Макрон (...) и канцлер [ФРГ] Олаф Шольц являются лжецами? Или просто болтунами?» — задался вопросом Науседа.