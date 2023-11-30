СМИ: Назарбаев впервые признался, что у него есть два сына

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в новой книге "Моя жизнь" впервые рассказал о том, что у него есть два сына, которые родились в неофициальном браке. Об этом сообщил местный новостной портал Orda.kz.

По его данным, книга, написанная Назарбаевым, вышла в издательстве "Фолиант" и в ближайшие дни поступит в продажу. Первые экземпляры издания получили политики, эксперты и журналисты.

Издание пишет, что отдельные главы книги посвящены беспорядкам 2011 года в Жанаозене, транзиту власти в 2019 году и массовым беспорядкам в январе 2022 года.

"Упоминается и действующий президент [Касым-Жомарт] Токаев, причем есть пара интересных, не звучавших раньше деталей их взаимоотношений. В остальном же, как сказал нам политолог, получивший и уже прочитавший книгу, никаких новых высказываний, признаний и просто информации в книге нет. Зато впервые звучит признание о второй семье, Асель Исабаевой и двоих сыновьях", - отмечает портал.

Он также приводит отрывок из книги, в котором говорится о том, что Назарбаев сочетался браком по мусульманскому обычаю с женщиной по имени Асель. Она якобы родила ему двух сыновей - в 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился Байкен. При этом официальная жена Назарбаева - Сара, как следует из приведенного отрывка книги, отнеслась к этой ситуации с пониманием.

У Нурсултана и Сары Назарбаевых три дочери: Дарига, Динара и Алия. Ранее о наличии сыновей у первого президента Казахстана не сообщалось.