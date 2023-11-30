Си Цзиньпин назвал Киссинджера старым другом китайского народа

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвал его всемирно известным стратегом и старым другом китайского народа.

В соболезновании, направленном главой китайского государства президенту США Джо Байдену в связи со смертью бывшего госсекретаря США, говорится, что Киссинджер благодаря своему выдающемуся стратегическому видению внес исторический вклад в нормализацию китайско-американских отношений. В сообщении также сказано, что благодаря ему мир был изменен, передает ТАСС.

«Он всю жизнь стремился содействовать развитию китайско-американских отношений и укреплять дружбу между двумя народами», – отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также отметил, что имя доктора Киссинджера всегда будет ассоциироваться с китайско-американскими отношениями, а китайский народ всегда будет его помнить, и по нему будет скучать.

Также Си Цзиньпин в соболезновании подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с США для продвижения дружбы между народами, содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений, приносить пользу народам двух стран и вносить должный вклад в дело мира и развития во всем мире.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Нэнси Киссинджер, супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет.